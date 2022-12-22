Збірну росію з хокею з м'ячем відсторонили від участі в чемпіонаті світу

18:24 22 грудня Київ, Україна

Збірну росію з хокею з м'ячем усунули від участі у чемпіонаті світу, який у 2023 році пройде у Швеції. Про це повідомляє Міжнародна федерація з цього виду спорту.

"Росія і білорусь не братимуть участі в чемпіонатах 2023 року через геополітичну ситуацію, що зберігається", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що покарання виявилося подвійним. Адже спочатку змагання мали відбутися саме у росії. Проте через повномасштабне вторгнення кремлівських військ в Україну турнір перенесли до Швеції.



Нагадаємо, що російських спортсменів усунули з багатьох видів спорту через агресію росії в Україні. Зокрема, збірна росії з футболу була відсторонена від участі у кваліфікації до чемпіонату світу, який пройшов у Катарі. Не побачать росіяни свою команду і на футбольному Євро-2024. УЄФА усунула збірну від участі у турнірі.