Збірну росію з хокею з м'ячем відсторонили від участі в чемпіонаті світу

Збірну росію з хокею з м'ячем усунули від участі у чемпіонаті світу, який у 2023 році пройде у Швеції. Про це повідомляє Міжнародна федерація з цього виду спорту.
Зазначимо, що покарання виявилося подвійним. Адже спочатку змагання мали відбутися саме у росії. Проте через повномасштабне вторгнення кремлівських військ в Україну турнір перенесли до Швеції.
Нагадаємо, що російських спортсменів усунули з багатьох видів спорту через агресію росії в Україні. Зокрема, збірна росії з футболу була відсторонена від участі у кваліфікації до чемпіонату світу, який пройшов у Катарі. Не побачать росіяни свою команду і на футбольному Євро-2024. УЄФА усунула збірну від участі у турнірі.
Нагадаємо, що російських спортсменів усунули з багатьох видів спорту через агресію росії в Україні. Зокрема, збірна росії з футболу була відсторонена від участі у кваліфікації до чемпіонату світу, який пройшов у Катарі. Не побачать росіяни свою команду і на футбольному Євро-2024. УЄФА усунула збірну від участі у турнірі.
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