Російському послу у Британії заборонили відвідувати парламент

07:59 21 червня Київ, Україна

Російському послу у Великій Британії Андрію Келіну та його колегам з росії влада Британії заборонила відвідувати парламент.

Про це у понеділок, 20 червня, пише британське видання Guardian, посилаючись на заяву палати лордів та палати громад.



Уточнюється, що російські дипломати з цього моменту можуть заходити до будівлі, лише отримавши особливе розпорядження.

"Як офіційно акредитований представник російського уряду посол не вітатиметься у парламентській резиденції до особливого розпорядження", - наводить видання витяг з послання британським парламентаріям.

Повідомлення супроводжувалося запискою Міністерства закордонних справ для 265 депутатів та 154 колег, яким москва нещодавно заборонила в'їзд до росії. Їм рекомендували утриматися від поїздок до районів, що знаходяться під "контролем або впливом" росії, включаючи білорусь, Придністров'я, окупований Крим, території вздовж вірмено-азербайджанського кордону та окупований Донбас.



За інформацією видання, ця заборона діяла неофіційно після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, але тепер її існування вперше підтвердили письмово.



Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що Лондону важливо й надалі підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.