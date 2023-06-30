Російській ФСБ доручили ліквідувати пригожина - Буданов

Російська ФСБ отримала доручення ліквідувати керівника ПВК "Вагнер" євгена пригожина, після того, як він зробив спробу влаштувати заколот у росії.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone, оприлюдненому напередодні.
Він підкреслив, що так чи інакше всі потенційні замахи на пригожина не будуть швидкими.
Нагадаємо, 24 червня євген пригожин влаштував у росії бунт. Колони "вагнерівців" рухалися на москву і збивали літаки та гелікоптери армії росії. Але після переговорів із формальним лідером білорусі пригожин повернув підрозділи до польових таборів.
Пізніше ватажок "вагнерівців" заявив, що його найманці йшли до москви не для того, щоб скидати владу росії, а для демонстрації свого протесту.
У свою чергу президент росії володимир путін виступив з телезверненням, в якому сказав, що переважна більшість бойовиків ПВК Вагнер - "патріоти батьківщини", їх використовували "втемну". Також він визнав, що росія фінансує діяльність "вагнерівців".
Пізніше ватажок "вагнерівців" заявив, що його найманці йшли до москви не для того, щоб скидати владу росії, а для демонстрації свого протесту.
У свою чергу президент росії володимир путін виступив з телезверненням, в якому сказав, що переважна більшість бойовиків ПВК Вагнер - "патріоти батьківщини", їх використовували "втемну". Також він визнав, що росія фінансує діяльність "вагнерівців".
Нагадаємо, раніше ВВС повідомляла, що приватна військова компанія "Вагнер" продовжує вербувати найманців по всій росії на війну проти України, незважаючи на невдалу спробу заколоту.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі