Російській ФСБ доручили ліквідувати пригожина - Буданов

11:44 30 червня Київ, Україна

Російська ФСБ отримала доручення ліквідувати керівника ПВК "Вагнер" євгена пригожина , після того, як він зробив спробу влаштувати заколот у росії.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone, оприлюдненому напередодні.

"Ми знаємо, що завдання вбити пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже", – заявив Буданов.

Він підкреслив, що так чи інакше всі потенційні замахи на пригожина не будуть швидкими.

"Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи та досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би наголосити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", - додав Буданов.

Нагадаємо, 24 червня євген пригожин влаштував у росії бунт. Колони "вагнерівців" рухалися на москву і збивали літаки та гелікоптери армії росії. Але після переговорів із формальним лідером білорусі пригожин повернув підрозділи до польових таборів.



Пізніше ватажок "вагнерівців" заявив, що його найманці йшли до москви не для того, щоб скидати владу росії, а для демонстрації свого протесту.



У свою чергу президент росії володимир путін виступив з телезверненням, в якому сказав, що переважна більшість бойовиків ПВК Вагнер - "патріоти батьківщини", їх використовували "втемну". Також він визнав, що росія фінансує діяльність "вагнерівців".