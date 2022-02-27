Російське вторгнення: зведення, 27 лютого

11:28 27 лютий Київ, Україна

В останні дні підрозділи ДСНС України постійно залучаються до ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Противник б'є зі всього наявного озброєння по житлових будинках, дитячих садках, лікарнях, інших об'єктах інфраструктури.. На жаль, гине громадянське населення.

Так у Харкові снаряд потрапив у 9-поверхівку, загинула жінка.

У Сумах внаслідок обстрілу загинув чоловік, поранено жінку.

У Київській області у смт Бородянка Бучанського району внаслідок влучення снаряда до житлового будинку загинуло 3 особи.

2 особи загинули та 6 постраждали в Києві під час обстрілу «висотки» та ангару. Минулої доби в Києві загинули – 6 цивільних.