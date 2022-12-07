Російське керівництво вважає реальною загрозу нападу України на територію росії - британська розвідка

09:43 07 грудня Київ, Україна

Російське військово-політичне керівництво може вважати реальною загрозу вторгнення українських військ на міжнародно визнану територію росії, про що свідчить зведення укріплень у прикордонній зоні.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



Як зазначають у відомстві, нещодавно росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та усередині Білгородської області. При цьому 6 грудня 2022 губернатор Білгородської області оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".



Про копання траншей у Білгородській області повідомлялося щонайменше з квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для протидії механізованому нападу, зазначають у міністерстві.

"Існує реальна ймовірність того, що російська влада сприяє оборонній підготовці на міжнародно визнаній території росії, щоб розпалити патріотичні почуття. Однак це, мабуть, ілюструє справжнє (але хибне) переконання деяких російських керівників у тому, що існує реальна загроза вторгнення українських сил", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадують, що дефіцит стратегічної оцінки є однією з критичних слабкостей центральної російської урядової архітектури, що підкреслює і первісне рішення росії вторгнутися в Україну.