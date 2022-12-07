Російське керівництво вважає реальною загрозу нападу України на територію росії - британська розвідка

Російське військово-політичне керівництво може вважати реальною загрозу вторгнення українських військ на міжнародно визнану територію росії, про що свідчить зведення укріплень у прикордонній зоні.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначають у відомстві, нещодавно росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та усередині Білгородської області. При цьому 6 грудня 2022 губернатор Білгородської області оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".
Про копання траншей у Білгородській області повідомлялося щонайменше з квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для протидії механізованому нападу, зазначають у міністерстві.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначають у відомстві, нещодавно росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та усередині Білгородської області. При цьому 6 грудня 2022 губернатор Білгородської області оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".
Про копання траншей у Білгородській області повідомлялося щонайменше з квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для протидії механізованому нападу, зазначають у міністерстві.
У міністерстві нагадують, що дефіцит стратегічної оцінки є однією з критичних слабкостей центральної російської урядової архітектури, що підкреслює і первісне рішення росії вторгнутися в Україну.
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