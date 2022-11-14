Російське командування вивезло з білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400

11:33 14 листопада Київ, Україна

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що агресор наказав вивезти з білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Про це повідомила група "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Група зафіксувала приліт до білорусі чергового Іл-76 ВКС росії. Борт із реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром "Мачулищі" 13 листопада, о 19:55 (за київським часом).

Пробувши на аеродромі 2 години 10 хвилин, Іл-76 ВКС росії RF-76605 відлетів на летовище "Міллерове" (Ростовська область, росія) о 22:05.

За даними групи, за останні дні в Мачулищі з росії прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, здійснюють вивезення ракет для ЗРК С-300/400 з білорусі.

Зазначається, що в неділю до цієї інформації вдалося отримати додаткові підтвердження. Оскільки о 13:00 у напрямку аеродрому Мачулищі було помічено 5 тралів, які везли по 4 ракетні контейнери для ЗРК С-300/400 — 20 ракет.
 
"Таким чином, ми маємо додаткове підтвердження, що з білорусі останніми днями йде вивезення ракет до росії для подальшого постачання ракет угрупованням на Луганському та Донецькому напрямку".