Російське командування вивезло з білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що агресор наказав вивезти з білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400.
Про це повідомила група "Беларускі Гаюн" у Telegram.
Група зафіксувала приліт до білорусі чергового Іл-76 ВКС росії. Борт із реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром "Мачулищі" 13 листопада, о 19:55 (за київським часом).
Пробувши на аеродромі 2 години 10 хвилин, Іл-76 ВКС росії RF-76605 відлетів на летовище "Міллерове" (Ростовська область, росія) о 22:05.
За даними групи, за останні дні в Мачулищі з росії прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, здійснюють вивезення ракет для ЗРК С-300/400 з білорусі.
Зазначається, що в неділю до цієї інформації вдалося отримати додаткові підтвердження. Оскільки о 13:00 у напрямку аеродрому Мачулищі було помічено 5 тралів, які везли по 4 ракетні контейнери для ЗРК С-300/400 — 20 ракет.
Про це повідомила група "Беларускі Гаюн" у Telegram.
Група зафіксувала приліт до білорусі чергового Іл-76 ВКС росії. Борт із реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром "Мачулищі" 13 листопада, о 19:55 (за київським часом).
Пробувши на аеродромі 2 години 10 хвилин, Іл-76 ВКС росії RF-76605 відлетів на летовище "Міллерове" (Ростовська область, росія) о 22:05.
За даними групи, за останні дні в Мачулищі з росії прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, здійснюють вивезення ракет для ЗРК С-300/400 з білорусі.
Зазначається, що в неділю до цієї інформації вдалося отримати додаткові підтвердження. Оскільки о 13:00 у напрямку аеродрому Мачулищі було помічено 5 тралів, які везли по 4 ракетні контейнери для ЗРК С-300/400 — 20 ракет.
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