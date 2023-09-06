Російське командування знімає постановочні сюжети про свої "успіхи" - Генштаб

11:14 16 серпня Київ, Україна

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на тлі зниження бойового духу військових підрозділів командування росії все частіше знімає постановочні сюжети про свої "успіхи".



Зокрема, у тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області зафіксовано підготовку до зйомок пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури".



Однак у цьому будинку, станом на 13 серпня цього року, знаходиться особовий склад окупаційних військ у кількості до 25 військовослужбовців армії росії з колишніх ув'язнених.