Російське командування сформувало фронтові "творчі бригади"

Російське міноборони створило дві фронтові "творчі бригади" з акторами та музикантами, щоб надавати морально-психологічну підтримку російським військовим в Україні.
Про це повідомило російське видання.
Про це повідомило російське видання.
Повідомляється, що до творчих бригад увійшли музиканти, драматичні актори, представники театру "Нова опера" та "Сучасник", професійний художник, артист цирку та вокальні виконавці.
Серед їхніх завдань у міноборони назвали збір армійського фольклору, а також "культурно-мистецьке обслуговування бійців у зоні проведення спецоперації".
Один із керівників першої фронтової творчої бригади Владислав повідомив, що під час створення бригад звернулися до досвіду Другої світової війни, мовляв, тоді їх було близько 2 тисяч.
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