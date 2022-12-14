Російське командування сформувало фронтові "творчі бригади"

12:36 14 грудня Київ, Україна

Російське міноборони створило дві фронтові "творчі бригади" з акторами та музикантами, щоб надавати морально-психологічну підтримку російським військовим в Україні.



Про це повідомило російське видання.

"З метою підтримки високого морально-політичного та психологічного стану учасників СВО за рішенням міністра оборони головним військово-політичним управлінням вперше в сучасній історії зс росії сформовані на постійній основі дві фронтові творчі бригади, що складаються з мобілізованих, а також професійних артистів, які добровільно пішли на військову службу", - зазначає міноборони росії.



Повідомляється, що до творчих бригад увійшли музиканти, драматичні актори, представники театру "Нова опера" та "Сучасник", професійний художник, артист цирку та вокальні виконавці.



Серед їхніх завдань у міноборони назвали збір армійського фольклору, а також "культурно-мистецьке обслуговування бійців у зоні проведення спецоперації".



Один із керівників першої фронтової творчої бригади Владислав повідомив, що під час створення бригад звернулися до досвіду Другої світової війни, мовляв, тоді їх було близько 2 тисяч.