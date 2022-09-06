Російське командування вважає свій народ дурнями

12:20 06 вересня Київ, Україна

Причини катастрофи, що сталася на крейсері "москва", досі залишається загадкою. Влада росії ретельно приховує всі подробиці. Незважаючи на їхні спроби, люди поступово дізнаються правду самостійно, що змушує засумніватися у багатьох інших заявах міністерства оборони та самого володимира путіна.



Після затоплення крейсера «москва» міністерство оборони російської федерації стверджувало, що корабель зберігає «плавучість», а всі члени команди «живі та евакуйовані». Водночас українська сторона 14 квітня заявила, що судно було потоплено через завданий ракетний удар.



Поки російськими інформаційними каналами в усій країні було сказано одне, родичі моряків були сповіщені про проведення рятувальної операції. Батько одного із строковиків, які проходили службу на крейсері «москва», тривалий час намагався докопатися до істини, що насправді сталося з флагманом чорноморського флоту.



Провівши власне розслідування, батько моряка, який служив на крейсері, навів доказ того, що з першої години катастрофи і до сьогодні командування чорноморського флоту, а також міністерство оборони обманювало його і всю країну. Згідно з його розслідуванням, стало зрозуміло, що жодної рятувальної операції на кораблі взагалі не проводилося. В результаті чого багато хто залишився в загерметизованих відсіках корабля, живі або мертві.



Офіційна версія про загоряння у моторному відсіку та подальшу детонацію боєприпасів не відповідає дійсності. За свідченнями очевидців, пожежа почалася через влучання двох ракет, одна з яких влучила в торпедний відсік, але не вибухнула, а інша влучила в камбуз і детонувала. На «москві» залишалося багато строковиків, хоча володимир путін заявляв, що вони не беруть участі, і не братимуть участі у бойових діях.

Неналежний технічний стан через модернізацію, яка мала відбутися у 2020-2021 роках і на яку було виділено великі гроші, означає, що конспірація цієї трагедії у таких великих масштабах заохочуватиметься і навіть фальсифікуватиметься самим командуванням чорноморського флоту та вищим керівництвом.



Так, згідно зі зібраними свідченнями, «москва» витримала влучання двох ракет, вибух, потім команда зуміла загасити пожежу і все це у штормову погоду 13 квітня. Однак при буксируванні судна в порт, через добу після того, що сталося, раптом, за заявами міноборони, "на борту знову спалахнула пожежа і почав детонувати боєзапас, внаслідок чого корабель затонув".



Історія з «москвою» - одна із сотень тисяч, які намагаються приховати за грифом «Секретно» від росіян. Військове командування не хоче, щоб люди бачили реальні масштаби корупції і що армія по телевізору відрізняється від реальної. Історія одного рішучого батька показує, що достатньо звернути увагу на проблему, замислитися, трохи "копнути" і правда вийде назовні. Батьком рухав біль та бажання помститися за загиблого сина, притягнути до відповідальності винних. Але скільки б життів вдалося врятувати, якби він почав замислюватися про правдивість слів уряду набагато раніше? Скільки б життів вдалося врятувати, якби про слова з екранів та "офіційні версії" задумалися інші, роком, двома раніше або значно раніше.