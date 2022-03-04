Російськими військовими взято в полон льотчика ЗСУ

07:54 04 березень Київ, Україна

Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою, повідомляє оперативний штаб ЗСУ.

Російський агітпром застосував агресивну тактику 2014 року.

Очевидно, що під тиском та загрозою розправи льотчик дає інтерв'ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід йти, а дружити із "братським" народом.



Відео будуть розповсюджуватися на російському ТБ та в соцмережах.



ЗСУ закликають не вірити цій інформації.



"Льотчик – наш зі славної 299-ї бригади тактичної авіації. Командування Повітряних сил ЗС України не сумнівається у патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів!"

Зробимо все можливе, щоби повернути хлопця додому!"