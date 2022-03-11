Російським депутатам, які допомогли Путіну розв'язати війну в Україні, заморозили активи у Великій Британії

15:57 11 березень Київ, Україна

Великобританія оголосила про заморожування активів та заборону на поїздки 386 депутатів російської державної думи, причетних до рішення розв'язати війну проти України.



Про це повідомили у британському уряді.



Йдеться про депутатів, які зверталися до Путіна, аби той визнав незалежність ОРДЛО наприкінці лютого. Відтепер вони не зможуть вести бізнес у Великій Британії, а їхні активи, якщо є, заморозять. Окрім того, російські депутати не зможуть потрапити на територію країни.

«Якщо ми не заперечуватимемо проти експансіонізму Путіна, це надішле небезпечний сигнал потенційним агресорам і авторитаристам у всьому світі. І ми просто не можемо цього допустити. Треба почати з принципу, що єдине, що розуміють агресори, – це сила. І ми маємо працювати разом, щоб Путін програв в Україні”, – наголосила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

В цей час Великобританія вже запровадила санкції щодо пів тисячі ключових російських фізосіб, організацій та дочірніх компаній. Санкції запровадили, зокрема, щодо російських олігархів Романа Абрамовича та Олега Дерипаски, головного виконавчого директора компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігоря Сечина, керівника банку ВТБ Андрія Костіна, президента ПАТ "Транснефть" Миколи Токарєва, голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, Дмитра Лебедєва.



Уряд Великобританії ввів також обмеження, згідно з якими будь-який російський літак тепер може бути заарештований у повітряному просторі країни. Зараз один у приватному аеропорту Фарнборо на півдні Англії вже став предметом особливої перевірки через підозри в тому, що ним користувався російський олігарх. Як повідомляло ВВС, британська влада вважає, що на борту літака був нафтовий мільярдер Євген Швідлер - експрезидент "Сибнефти", який зараз разом з Абрамовичем володіє британською інвестиційною компанією Millhouse.



Швідлер має подвійне громадянство Росії та США.



Затриманий літак Bombardier Global 6500 зареєстрований у Люксембурзі, а до Великобританії прилетів із США і далі прямував до ОАЕ.