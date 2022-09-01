Російський військовий зізнався журналістам у вбивстві чоловіка на Київщині

17:11 15 серпня Київ, Україна

Російський солдат 64-ї мотострілецької бригади Данило Фролкін, якому Офіс Генерального прокурора оголосив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, зізнався журналістам, що вбив людину під час окупації Київщини.

Про це розповідає російське видання "Важливі історії".



Українські слідчі вважають, що Фролкін винен у вбивстві мирного жителя у селі Андріївка, крадіжці автомобіля в іншого жителя села та крадіжці радянських та українських медалей у 95-річного ветерана Другої світової війни.



Журналісти "Слідства.Інфо" розповідали, що Фролкін разом з іншими військовими відібрав телефон у місцевого подружжя, Тетяни та Леоніда. Російський солдат деякий час користувався цим телефоном, зокрема, робив селфі та спільні фото з іншими військовими. Але перед втечею із села він видалив фото та залишив телефон у селі. Через кілька тижнів сім'ї вдалося відновити видалені файли та знайти фото з обличчям Фролкіна та інших російських окупантів.



Російські журналісти змогли встановити імена деяких росіян, які окупували Андріївку, серед яких було ім'я Фролкіна. Він став одним із двох солдатів, які погодилися поспілкуватися з виданням.



Спочатку Фролкін розповідав, що під час окупації він евакуював пошкоджену техніку, а іноді й поранених чи вбитих окупантів. Росіянин підтвердив, що загарбники займалися мародерством, але, за його словами, брали в будинках лише "якусь фігню", наприклад, алкоголь, їжу, мангал тощо.





У той самий час Фролкін заперечував крадіжку медалей, сказавши, що росіяни "прийшли, сфоткалися та медалі поклали назад".

Однак невдовзі Фролкін зателефонував журналістам вдруге і сказав таке:

“Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор Фролкін Данило Андрійович, зізнаюся у всіх злочинах, які я вчинив у Андріївці, у розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в *** ставить наших бійців, піхоту, що воює на передовій на лінії фронту. І після цього я хочу заявити: вживіть заходів до покарання командирів — Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардії полковника, гвардії підполковника Дмитренка, зампотилу (заступника командира з тилу та постачання. — прим. ред.) нашої бригади полковника Клобукова та начальника розвідки, підполковника Романенка. Він керував розвідкою, яка ху*во проводила розвідку і вела наших людей на смерть. Також заступник командира бригади підполковник Прокурат наказав розстрілювати”.

У Фролкіна уточнили, що він має на увазі, коли зізнається «у розстрілі цивільного населення». Він розповідає, що у березні (точну дату він не може згадати) командири попросили його та ще кількох рядових супроводити їх на обшуки в будинках трьох мешканців Андріївки.



Ми завели їх у три будинки, вони показали будинки. Були не їхні фотографії. Тобто це не їхні будинки були за фактом. Третій взагалі у руїні в якійсь жив. При них була пачка грошей: гривні, долари, всяка *****. Підполковник, який був з нами, Олександр Прокурат, забрав ці гроші собі, а решта – документи, телефони – віддав нам і сказав: "Їх вбити". Все, я пішов та (одного з людей – ред.) вбив”.



Фролкін каже, що вбив чоловіка, бо він сам зізнався, що передавав українським військам координати колон російської техніки.

“Я просто вивів його з дому. Ми виявили у нього стріляні гільзи, які часто використовують офіцери. І все. Я йому говорю: "Йди вперед". Він іде вперед. Я йому говорю: "На коліна". І просто куля в лоба. Мене потім трясло дуже довго. Я одного занапастив, але я хотів врятувати якнайбільше людей», – каже росіянин.

Фролкін вже виїхав з Білгородської області до Хабаровського краю росії, де подав заяву на звільнення зі служби. Він вважає, що його можуть ув'язнити.

“Навіть не через те, що в Україні творив. А за цю інформацію (про командування – ред.)”, – каже росіянин.

Деталі, які навів Фролкін, за словами журналістів, вказують на те, що йдеться про вбивство 12 березня Віталія Кібукевича, Вадима Ганюка та Руслана Яремчука. Фролкін не зміг дізнатися про Яремчука, якого, ймовірно, і вбив, але інший російський військовий, який погодився поговорити з виданням, підтвердив, що Фролкін убив Яремчука.