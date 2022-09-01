Російський удар по Харкову здійснили з Білгорода - ОВА

09:30 03 серпня Київ, Україна

3 серпня рано-вранці російські окупанти з території міста Білгород вдарили по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Близько 4 ранку російські окупанти завдали двох ударів по Харкову. Ракети запустили з Білгорода, попередньо - із ЗРК С-300", - повідомив Синєгубов.

За його словами, одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкту в Новобаварському районі та пошкодила будівлю. За попередніми даними, постраждалих немає.



У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.



Раніше мер Харкова повідомив про ранкові вибухи у місті.