Російський удар по Харкову здійснили з Білгорода - ОВА

3 серпня рано-вранці російські окупанти з території міста Білгород вдарили по Харкову.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкту в Новобаварському районі та пошкодила будівлю. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.
Раніше мер Харкова повідомив про ранкові вибухи у місті.
У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.
Раніше мер Харкова повідомив про ранкові вибухи у місті.
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