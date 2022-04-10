Російський "Трансмашхолдинг" має політичні мотиви щодо української залізниці

12:07 13 листопада Київ, Україна

Політолог Тарас Семенюк впевнений, що внесена до списку санкцій в 2016 році російська компанія "Трансмашхолдинг" переслідує політичні мотиви і має намір повернути контроль над українською залізницею.



Російський "Трансмашхолдинг" відомий в Україні розграбуванням "Луганськтепловозу" і вивезенням в РФ унікального обладнання цього підприємства, як тільки в 2014 році туди зайшли бойовики терористичної організації ЛНР.

Але ще раніше російський "Трансмашхолдинг" робив усе, щоб ліквідувати виробництво в Луганську, а також позбавити замовлень ще одного українського конкурента - державний "Дніпровський електровозобудівний завод", - говорить експерт.



"Очевидно, що за діями "Трансмашхолдинг" в Україні ще до включення цієї компанії до списку санкцій в 2016 році стояли не стільки комерційні інтереси, скільки політичні. Росія намагається повернути контроль над українською залізницею, діючи через казахське дочірнє підприємство. Дивно, що міністр інфраструктури Владислав Криклій під час недавнього візиту в Казахстан взагалі сів за один стіл з представниками скандальної компанії і серйозно обговорював перспективи співпраці. Переговори з комерційними структурами із санкційного списку - удар по репутації не тільки міністра Криклія, але і всього уряду", резюмував експерт.