Російський терор спрямований на європейські держави - Подоляк

Стратегію російського терору спрямовано не лише на Україну, а й на європейські держави.
Про це написав у Twitter радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
Він уточнив, що москва на тлі невдач окупаційних військ намагається залякати світову громадськість у різний спосіб.
Як наголосив Подоляк, терористична стратегія росії сьогодні містить:
Він уточнив, що москва на тлі невдач окупаційних військ намагається залякати світову громадськість у різний спосіб.
Як наголосив Подоляк, терористична стратегія росії сьогодні містить:
- енергетичні протести у Європі;
- пропаганду у глобальних медіа тез "усі замерзнуть";
- демонстративні удари по українських ТЕЦ;
- випрошування переговорів щодо брехливого "припинення вогню".
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