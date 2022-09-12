Російський терор спрямований на європейські держави - Подоляк

15:03 12 вересня Київ, Україна

Стратегію російського терору спрямовано не лише на Україну, а й на європейські держави.

 
Про це написав у Twitter радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він уточнив, що москва на тлі невдач окупаційних військ намагається залякати світову громадськість у різний спосіб.

Як наголосив Подоляк, терористична стратегія росії сьогодні містить:
  • енергетичні протести у Європі;
  • пропаганду у глобальних медіа тез "усі замерзнуть";
  • демонстративні удари по українських ТЕЦ;
  • випрошування переговорів щодо брехливого "припинення вогню".
"Бачимо, знаємо, розуміємо. Дотискаємо стратегію України", - підсумував радник голови ОП.