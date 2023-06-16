Російський підрив Каховської ГЕС: загроза безпеці Запорізької АЕС – ВП

Російський підрив Каховської ГЕС загрожує безпеці Запорізької АЕС, попереджає українське керівництво.
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, зазначив у своєму повідомленні у Телеграмі, що підрив Каховської ГЕС є ще одним військовим злочином, скоєним російськими терористами. Він наголосив, що це є екоцидом і потребує негайної реакції.
Єрмак зазначив, що росіяни мають відповідати за можливе позбавлення питної води на півдні Херсонської області та в Криму, а також за можливе руйнування населених пунктів та біосфери. Він наголосив, що такі дії також становлять загрозу для Запорізької АЕС.
Керівник Офісу Президента наголосив, що влада працює на центральному та регіональному рівнях, і безпека людей є пріоритетом. Він наголосив на необхідності забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні.
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, зазначив у своєму повідомленні у Телеграмі, що підрив Каховської ГЕС є ще одним військовим злочином, скоєним російськими терористами. Він наголосив, що це є екоцидом і потребує негайної реакції.
Єрмак зазначив, що росіяни мають відповідати за можливе позбавлення питної води на півдні Херсонської області та в Криму, а також за можливе руйнування населених пунктів та біосфери. Він наголосив, що такі дії також становлять загрозу для Запорізької АЕС.
Керівник Офісу Президента наголосив, що влада працює на центральному та регіональному рівнях, і безпека людей є пріоритетом. Він наголосив на необхідності забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні.
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