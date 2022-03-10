Російський полонений зізнався, що їхав на війну, а не на навчання
11:56 09 березень Київ, Україна
Один із перших російських полонених зізнався, що їхав не на навчання, а на війну в Україну. На захоплення Харкова окупантам дали три дні.
"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити цивільні виходи та зайняти Харків. Також був дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню та всіх жителях міста". - зізнався полонений офіцер.
Але замість "легкої прогулянки" Україною ворога чекав тотальний розгром. З цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео
та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.
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