Російський опозиціонер назвав п'ять країн, які перебувають у зоні інтересів Путіна

11:38 21 грудень Київ, Україна

Росія продовжить використовувати військову ескалацію щодо України і надалі для того, щоб зрештою взяти під контроль критичні сфери та послабити суверенітет. При цьому в зоні ризику надалі будуть і такі країни, як Молдова та Грузія.

Про це розповів російський юрист і правозахисник Марк Фейгін.



«Слід очікувати (з боку РФ, – ред.) спроб обмеження суверенітету в регіоні, і Україна насамперед перебуває у зоні ризику. План щодо неї виглядає дуже радикально», – сказав Фейгін.



Проте, на його думку, на інші країни, які Росія вважає зоною своїх інтересів, очікують майбутні виклики на міжнародній арені.



«Безумовно (у зоні ризику) і Молдова, і Грузія, і Вірменія, і Азербайджан. Азербайджан у своїй мірі, оскільки його позиції дещо сильніші, але по суті ми маємо справу зі спробою (з боку РФ) взяти на себе роль такого собі панрегіонального гегемона, причому саме з використанням саме військово-політичних засобів для того, щоб НАТО та США визнали цей статус», – додав юрист.



Фейгін зазначив, що Росія прагне взяти під контроль найпотужніші сфери та обмежити суверенітет у країнах, у яких торгується з НАТО.



«Щодо Білорусі – їй загрожує прямий аншлюс, який, по суті, призведе до ліквідації державного суверенітету. Проте щодо України – поки ці плани обговорюються. Кремль та його різні проксі у різному масштабі спрямовують свої сили на військово-політичні або тільки політичні дії для так званої «фінляндизації» України, бо зараз – за винятком Криму та окремих регіонів Донбасу – позбавити суверенітету не вдасться. Але план саме такий – у фактичному підкоренні України своєму контролю у чутливих сферах: безпека, оборона, зовнішньополітична діяльність, оперативна робота спецслужб тощо», – пояснив Фейгін.



Нагадаємо, Російська Федерація у своїх гарантіях безпеки вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.



Документ під назвою «Угода про заходи щодо безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев'яти статей, спрямованих у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.



В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що унеможливлюють подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав.



Крім того, Росія пропонує відмовитися "від ведення якоїсь військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".



Також пропонується відмовитись від військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.



21 грудня Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО.



Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід і розміщення в Україні озброєння, яке нібито загрожує Росії.