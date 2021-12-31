Російський опозиціонер Навальний в комі

Російський опозиціонер Олексій Навальний знаходиться в лікарні у важкому стані, лікарі поки не визначилися з діагнозом.

Про те, чи було це отруєння, лікарі поки не говорять.

Інформацію озвучив на брифінгу повідомив лікар Омської лікарні, де перебуває Навальний, Анатолій Калініченко.

За його словами, зараз лікарі вивчають кілька діагнозів, які могли стати причиною стану опозиціонера.

"Пацієнт перебуває у нас в лікарні. Стан його важкий. Знаходиться на апараті ШВЛ, але стан його стан стабільний. Є кілька діагнозів, які уточнюються. Проводяться консультації. Протягом сьогоднішнього дня ми в точності визначимося з діагнозом ", - повідомив Калиниченко.

Він зазначив, що поки немає точної впевненості, що причиною його стану є отруєння.

"Отруєння розглядається, як одна з можливих причин погіршення стану. Але можуть бути і інші. Більш докладно я не можу повідомити ", - додав лікар.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Омську здійснив екстрену посадку літак, на якому летів Олексій Навальний. Він був доставлений машиною "швидкої допомоги" в лікарню. За словами його прес-секретаря, Навальний був отруєний чимось, підмішаним в чай.

Пізніше стало відомо, що Навальний впав у кому.