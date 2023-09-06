Російське МО могло бути більш зацікавлене у смерті пригожина, ніж путін - ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що міністерство оборони росії може бути більш зацікавленим у смерті євгена пригожина, ватажка ПВК "Вагнер", ніж російський диктатор володимир путін.
27 серпня слідчий комітет росії оголосив, що генетична експертиза підтвердила смерть пригожина на борту літака, який зазнав аварії під Твер'ю.
За словами аналітиків ISW, міноборони рф активно висувало умови для припинення діяльності "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці ще до смерті пригожина.
Один із "військкорів" росії зауважив, що представники міноборони росії на переговорах бояться чинити прямий тиск на найманців "Вагнера" і натомість тиснуть на близькосхідних та африканських офіційних осіб, щоб ті розірвали свої зв'язки з ПВК.
Аналітики припустили, що міноборони росії могло ініціювати смерть пригожина, щоб позбутися ПВК "Вагнер".
В ISW підкреслили, що не можуть підтвердити достовірність цих повідомлень, але якщо вони правдиві, це може свідчити про те, що путін не керує процесом розпуску ПВК "Вагнер", а переклав цю відповідальність на міноборони росії.
Проте аналітики не виключають, що сплеск таких повідомлень у російських співтовариствах "військкорів" і так званих опозиціонерів може бути спробою відбілити путіна від вбивства пригожина.
27 серпня слідчий комітет росії оголосив, що генетична експертиза підтвердила смерть пригожина на борту літака, який зазнав аварії під Твер'ю.
За словами аналітиків ISW, міноборони рф активно висувало умови для припинення діяльності "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці ще до смерті пригожина.
Один із "військкорів" росії зауважив, що представники міноборони росії на переговорах бояться чинити прямий тиск на найманців "Вагнера" і натомість тиснуть на близькосхідних та африканських офіційних осіб, щоб ті розірвали свої зв'язки з ПВК.
Аналітики припустили, що міноборони росії могло ініціювати смерть пригожина, щоб позбутися ПВК "Вагнер".
В ISW підкреслили, що не можуть підтвердити достовірність цих повідомлень, але якщо вони правдиві, це може свідчити про те, що путін не керує процесом розпуску ПВК "Вагнер", а переклав цю відповідальність на міноборони росії.
Проте аналітики не виключають, що сплеск таких повідомлень у російських співтовариствах "військкорів" і так званих опозиціонерів може бути спробою відбілити путіна від вбивства пригожина.
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