Російський мільярдер втратив 11 вілл в Італії

07:37 01 вересня Київ, Україна

Рада Європи, після запровадження щодо російського мільярдера В'ячеслава Кантора персональних санкцій, розпорядилася конфіскувати його активи.

Санкційні заходи було введено ще у квітні 2022 року, але через складне переплетення трастів, які володіли його нерухомістю, це вдалося зробити лише у серпні.

Про це пише видання L'Unione Sarda.



Італійська нерухомість Кантора розташовувалась на Сардинії. Одна з вілл, що потрапили під конфіскацію, межує з літньою резиденцією депутата Європейського парламенту Сільвіо Берлусконі. Крім того, частина арештованих вілл колись була куплена у сім'ї італійського політика, зокрема, Primavera та Dolce Drago.



Європейська преса називає мільярдера одним із друзів президента росії володимира путіна. До санкцій В'ячеслав Кантор був основним власником виробника мінеральних добрив «Акрона», його статки Forbes оцінюють у $4,6 млрд. У рейтингу 2022 року Кантор посідає 27-е місце. Після введення санкцій бізнесмен передав свою частку в управління менеджменту.



Бізнесмен має три громадянства: російське за народженням, а також набуті громадянства Ізраїлю та Великобританії.



Навесні влада Великобританії розпочала розслідування щодо двох благодійних організацій, у яких бере участь бізнесмен: «Благодійний фонд Кантора» та «Всесвітній форум пам'яті Голокосту». Рахунок фонду Кантора було заморожено.