Російського генерала відправили у відставку: перестановки на Херсонському напрямку

10:05 30 жовтня Київ, Україна

Президент росії володимир путін, імовірно, відправив у відставку генерал-полковника Олега Макаревича, який діяв на Херсонському напрямку, на посаді командувача російського угрупування військ "Дніпро". Його замінив командувач ПДВ, генерал-полковник Михайло Теплинський.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.



В ISW зазначили, що 29 жовтня російські мілблогери заявили, що командувач ПДВ, генерал-полковник Михайло Теплинський змінив генерал-полковника Олега Макаревича.

"Міноборони росії на момент публікації не спростувало та не підтвердило інформацію про звільнення Макаревича і навряд чи зробить це з огляду на його тенденцію регулярно приховувати резонансні зміни військового командування", - йдеться у звіті.

Один російський блогер заявив, що президент росії володимир путін відправив Макаревича у відставку під час свого недавнього візиту до штабу Південного військового округу (ПВО) в Ростові-на-Дону 19 жовтня. Блогер також стверджував, що Теплинського фактично понижено на посаді заступника головного командира театру бойових дій, хоча незрозуміло, чи займав Теплинський досі цю посаду.



Кремлівський мілблогер стверджував, що чутки про звільнення Макаревича з'явилися минулого тижня і що його усунення "давно назріло" через його управління військовою ситуацією на Херсонському напрямку.



Військкор зазначив, що фактично командує всім Об'єднаним угрупуванням російських військ в Україні заступник начальника генштабу росії, генерал-полковник Олексій Кім. В ISW наголосили, що не можуть незалежно перевірити ці заяви.

"Повідомлення про звільнення Макаревича вказує на те, що кремль або російське військове командування можуть бути досить стурбовані і скептично налаштовані щодо його здатності відбити нещодавню масштабнішу, ніж зазвичай, наземну операцію України на східному (лівому) березі Херсонської області", - зазначили в Інституті.

Пов'язаний із кремлем мілблогер стверджував, що невеликий український "плацдарм" у Кринках (селище на східному березі Херсонської області), ймовірно, спричинив усунення Макаревича.



Інший мілблогер заявив, що українські "плацдарми" на східному березі Херсонської області створюють небезпечний прецедент і що російські війська під командуванням Макаревича не змогли адекватно протистояти українським загрозам і відповідати на них.



Аналітики вважають, що опонентам командувача, можливо, вдалося переконати президента росії володимира путіна в нездатності Макаревича командувати військами на Херсонському напрямку на тлі посилення українських атак.