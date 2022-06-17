Російський газ із ФРН більше не поставляється до Франції

19:47 17 червня Київ, Україна





Про це заявив французький оператор газотранспортної системи GRT Gaz.



З 15 червня GRTgaz констатує припинення фізичного потоку між Францією та Німеччиною.. Цей потік становив близько 60 ГВтч/добу початку 2022 року, тобто лише 10% пропускної спроможності точки підключення.



З іншого боку, потік у точці з'єднання між Францією та Іспанією збільшився: в середньому понад 100 ГВтч/добу з 1 березня з піками, що спостерігаються, 220 ГВтч/добу у певні періоди в травні. Франція повідомляє про припинення постачання російського газу трубопроводами із сусідньої Німеччини.Про це заявив французький оператор газотранспортної системи GRT Gaz.З 15 червня GRTgaz констатує припинення фізичного потоку між Францією та Німеччиною.. Цей потік становив близько 60 ГВтч/добу початку 2022 року, тобто лише 10% пропускної спроможності точки підключення.З іншого боку, потік у точці з'єднання між Францією та Іспанією збільшився: в середньому понад 100 ГВтч/добу з 1 березня з піками, що спостерігаються, 220 ГВтч/добу у певні періоди в травні.

"Влітку не очікується жодних труднощів із задоволенням потреб французьких споживачів, тоді як заповнення сховищ напередодні зими триває", - йдеться у заяві.



Франція негаразд залежала від російського газу, як Німеччина та Італія, покладаючись більше на атомну енергію.



В останні кілька днів "Газпром" обмежив постачання до низки країн ЄС.