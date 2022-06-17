Російський газ із ФРН більше не поставляється до Франції

Франція повідомляє про припинення постачання російського газу трубопроводами із сусідньої Німеччини.
Про це заявив французький оператор газотранспортної системи GRT Gaz.
З 15 червня GRTgaz констатує припинення фізичного потоку між Францією та Німеччиною.. Цей потік становив близько 60 ГВтч/добу початку 2022 року, тобто лише 10% пропускної спроможності точки підключення.
З іншого боку, потік у точці з'єднання між Францією та Іспанією збільшився: в середньому понад 100 ГВтч/добу з 1 березня з піками, що спостерігаються, 220 ГВтч/добу у певні періоди в травні.
Про це заявив французький оператор газотранспортної системи GRT Gaz.
З 15 червня GRTgaz констатує припинення фізичного потоку між Францією та Німеччиною.. Цей потік становив близько 60 ГВтч/добу початку 2022 року, тобто лише 10% пропускної спроможності точки підключення.
З іншого боку, потік у точці з'єднання між Францією та Іспанією збільшився: в середньому понад 100 ГВтч/добу з 1 березня з піками, що спостерігаються, 220 ГВтч/добу у певні періоди в травні.
Франція негаразд залежала від російського газу, як Німеччина та Італія, покладаючись більше на атомну енергію.
В останні кілька днів "Газпром" обмежив постачання до низки країн ЄС.
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