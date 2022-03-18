Російський фейк: США відмовили в допомозі Україні

Російські інформаційні пропагандисти намагаються створити видимість позитивного результату саміту між Путіним і Байденом. Російські ЗМІ активно створюють клони публікацій, в яких нібито існує підтверджена інформація - США відмовляються від військової допомоги Україні після зустрічі з російським лідером.

При цьому пропагандисти посилаються на публікацію видання Politico. Американське видання з посиланням на чотири джерела 18 червня пише про те, що адміністрація Байдена тимчасово призупинила надання Києву пакету військової допомоги на суму $100 млн, в який також входить летальна зброя. Зокрема, мова йде про системи ППО малої дальності, стрілецьку зброю і протитанкове озброєння, повідомляє видання Planeta Press.

Пакет допомоги був підготовлений у відповідь на стягування Росією своїх військ до українського кордону. Однак перед зустріччю президентів в Женеві, але в першу чергу після того, як росіяни відвели частину військ, Рада національної безпеки вирішила тимчасово відкласти надання допомоги.

У той самий час, російські пропагандистські ресурси стверджують, що рішення було прийнято вже після саміту Байдена і Путіна, що не відповідає дійсності. Або ж, як, наприклад RT, не приводять уточнення Politico щодо приводів і термінів виділення допомоги.

Мало того, як пише Politico, даний пакет допомоги Вашингтон може надати Україні в будь-який момент. У той самий час, надання Україні пакету допомоги в розмірі $150 млн, затвердженого Пентагоном на минулому тижні, залишається в силі.