Російський добровольчий корпус приєднується до "держперевороту"

16:22 24 червня Київ, Україна

Заколот військ Пригожина переріс у буквальний державний переворот. Події наростають як снігова куля. Сьогодні ж, у суботу, 24 червня, з'явилася офіційна заява Російського добровольчого корпусу про приєднання його бійців до "державного перевороту" у Росії.

"Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої Батьківщини! Вся координація йтиме через наші офіційні канали зв'язку", - командир РДК.

Він також повідомив, що лінія фронту в Україні починає "сипатись".

"Фронт починає руйнуватися - деморалізовані та позбавлені управління солдати армії Росії просто залишають свої позиції. У районі Бахмута та у Запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору", - додав він.

Нагадаємо, бойовики Вагнера взяли під свій контроль військові об'єкти у місті Вороніж, розташованому приблизно за 500 км на південь від Москви. Пригожин заявив, що під контролем "вагнерівців" знаходяться військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром. За його словами, у планах ПВК "йти до Москви".