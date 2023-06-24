Російський добровольчий корпус приєднується до "держперевороту"

Заколот військ Пригожина переріс у буквальний державний переворот. Події наростають як снігова куля. Сьогодні ж, у суботу, 24 червня, з'явилася офіційна заява Російського добровольчого корпусу про приєднання його бійців до "державного перевороту" у Росії.
Він також повідомив, що лінія фронту в Україні починає "сипатись".
Нагадаємо, бойовики Вагнера взяли під свій контроль військові об'єкти у місті Вороніж, розташованому приблизно за 500 км на південь від Москви. Пригожин заявив, що під контролем "вагнерівців" знаходяться військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром. За його словами, у планах ПВК "йти до Москви".
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