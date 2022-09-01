Російський дипломат у Відні закликав "не жаліти українське населення"

Постійний представник росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов у п'ятницю, 19 серпня, написав пост у Twitter із закликом "не щадити українське населення".
Свій твіт він опублікував у відповідь на пост подяки президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги, який сьогодні виділили США для України. Пізніше Ульянов видалив свій пост, проте він залишився у вебархіві соцмережі, також у мережі залишились скріншоти.
Після Ульянов написав ще один пост з "вибаченнями".
Нагадаємо, на зупинці громадського транспорту у Варшаві п'яний росіянин вигукував образи на адресу перехожих та вчинив бійку.
Раніше стало відомо, що Чорногорія оголосила персоною нон грата посла росії. Російський дипломат Владислав Масленніков має покинути країну протягом семи днів. Якщо він цього не зробить, то не матиме жодних дипломатичних повноважень.
Twitter заблокував акаунт МЗС росії.
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