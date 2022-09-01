Російський дипломат у Відні закликав "не жаліти українське населення"

11:43 20 серпня Київ, Україна

Постійний представник росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов у п'ятницю, 19 серпня, написав пост у Twitter із закликом "не щадити українське населення".

Свій твіт він опублікував у відповідь на пост подяки президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги, який сьогодні виділили США для України. Пізніше Ульянов видалив свій пост, проте він залишився у вебархіві соцмережі, також у мережі залишились скріншоти.

Після Ульянов написав ще один пост з "вибаченнями".

"Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їхнім постачанням зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Справді, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - заявив Ульянов.

Нагадаємо, на зупинці громадського транспорту у Варшаві п'яний росіянин вигукував образи на адресу перехожих та вчинив бійку.

Раніше стало відомо, що Чорногорія оголосила персоною нон грата посла росії. Російський дипломат Владислав Масленніков має покинути країну протягом семи днів. Якщо він цього не зробить, то не матиме жодних дипломатичних повноважень.

Twitter заблокував акаунт МЗС росії.