Російський диктатор узаконив "депортацію" українців та "референдуми" на захоплених територіях

Російський президент володимир путін прийняв зміни в законі "Про військовий стан", що розширюють його повноваження. Новий закон передбачає проведення "виборів" та "референдумів" на окупованих територіях та "депортацію" місцевих жителів.
Згідно з офіційно опублікованими змінами, російський закон "Про військовий стан" тепер містить положення, що дозволяють "примусово та контрольовано переміщати громадян з території, де введено військовий стан, на території, де він не введений".
Також у новій редакції закону передбачено можливість проведення "референдумів" та "виборів" до "органів державної влади" та "органів місцевого самоврядування", за умови прийняття рішення про проведення таких заходів Центрвиборчкомом за участю федеральних виконавчих органів, відповідальних за розробку та реалізацію державної політики у сфері оборони.
Закон також передбачає можливість проведення "виборів" як на всій території, де введено військовий стан, так і на її окремих частинах.
Ці зміни в законі викликали широку суспільну реакцію та порушили питання щодо дотримання демократичних принципів та прав людини.
Згідно з офіційно опублікованими змінами, російський закон "Про військовий стан" тепер містить положення, що дозволяють "примусово та контрольовано переміщати громадян з території, де введено військовий стан, на території, де він не введений".
Також у новій редакції закону передбачено можливість проведення "референдумів" та "виборів" до "органів державної влади" та "органів місцевого самоврядування", за умови прийняття рішення про проведення таких заходів Центрвиборчкомом за участю федеральних виконавчих органів, відповідальних за розробку та реалізацію державної політики у сфері оборони.
Закон також передбачає можливість проведення "виборів" як на всій території, де введено військовий стан, так і на її окремих частинах.
Ці зміни в законі викликали широку суспільну реакцію та порушили питання щодо дотримання демократичних принципів та прав людини.
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