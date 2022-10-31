Російський агресор воює із мирним населенням - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментували масовану атаку України російським агресором.

"Чергова партія російських ракет уразила критично важливу інфраструктуру України. Замість того, щоб битися на полі бою, росія воює із мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це, тому що вона все ще має ракети і бажання вбивати українців", - написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.