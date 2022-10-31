Російський агресор воює із мирним населенням - Кулеба
12:41 31 жовтня Київ, Україна
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментували масовану атаку України російським агресором.
"Чергова партія російських ракет уразила критично важливу інфраструктуру України. Замість того, щоб битися на полі бою, росія воює із мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це, тому що вона все ще має ракети і бажання вбивати українців", - написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
Відреагував на ранкові обстріли України й радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк та дорікнув партнерам у відкладанні передачі Україні систем ППО.
"Черговий масований каскадний ракетний удар по десятках міст України. Не сумніваюся, що світові цікаво дивитися на масові руйнування, заморожування цілої країни в прямому ефірі, а потім всерйоз слухати переговорні пропозиції росії. І всіляко відкладати передачу Україні систем ППО...", - написав він у Twitter.
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