Російський агресор вкрав 410 млн. кубометрів води на 15,5 млрд. гривень

12:04 31 жовтня Київ, Україна

За допомогою пошкодження дамби Каховського водосховища русянка вкрала 410 млн. кубометрів води на 15,5 млрд. грн.



Таку оцінку публікує Держекоінспекція у понеділок, 31 жовтня.

"У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російські війська захопили всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, розташовані в Херсонській області. Окупанти отримали контроль над цими об'єктами, щоб здійснювати водопостачання до Криму, а якщо простими словами – окупанти почали красти нашу воду для своїх потреб!” – йдеться у повідомленні.



Відомство нагадало, що 27 лютого війська Росії зруйнували дамбу, автомобільний міст і головну перегородкову споруду каналу, що спричинило неконтрольований витік води з Каховського водосховища через Північно-Кримський канал.