Російський агресор "психічно нестабільний" - Сольський

17:45 29 вересня Київ, Україна

Міністр аграрної політики України заявив, що продовження угоди щодо експорту зерна через Чорне море під питанням, оскільки президент росії путін "психічно нестабільний".



Про це він сказав, виступаючи на Future of Food and Farming у Парижі, передає Politico.



Зокрема, Сольський сказав, що "важко обговорювати" шанси на продовження угоди, термін дії якої закінчиться у листопаді.

"Завжди можна обговорити ці можливості із психічно здоровою людиною. У цій ситуації все не так", - сказав Сольський.

Незважаючи на згоду на угоду в липні, путін в останні тижні піддав її критиці, стверджуючи, що переважна більшість експортованого зерна йде в багаті країни Європи, а не вразливі країни, які найбільше його потребують. Такі зауваження викликали сумніви у тому, що угода діятиме.

"Дуже складно щось планувати", - сказав Сольський.

Він додав, що Україна працює з ООН та Туреччиною над продовженням угоди, яка має життєво важливе значення для української економіки та країн із неблагополучною продовольчою безпекою, особливо в Африці.