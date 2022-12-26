Російських ракет вистачить ще на 2-3 масовані атаки - Буданов
12:36 26 грудня Київ, Україна
Агресор має можливість завдати ще два-три масованих обстріли по Україні. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
в інтерв'ю.
"Тієї кількості ракет, яка залишилася, якщо взяти суто математично, вистачить з їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Якщо ви подивитесь на інтенсивність ракетних атак росії - вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень. Потім – раз на десять днів. Потім - раз на два тижні. Наразі - ще довше", - уточнив глава ГУР.
За його словами, проміжок часу між атаками росії обумовлений виключно однією проблемою - скороченням ракетного арсеналу.
"Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Незважаючи на всі їхні зусилля - це нереально", - запевнив Буданов.
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