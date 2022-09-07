Російські загарбники посилили перевірки цивільних на півдні України - ЦНС

19:42 07 вересня Київ, Україна

Російські окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи у великих містах півдня на тлі успіхів ЗСУ. Загарбники шукають партизанів та членів підпілля.

 
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) у середу, 7 вересня.

У містах збільшилася кількість обшуків та перевірок громадського та приватного транспорту. Перевірки телефонів та особистих даних можуть відбуватися навіть на вулиці.

У ЦНС дали кілька порад, як не викликати підозр у окупантів. Зокрема, необхідно заздалегідь підготувати телефон та іншу техніку.

Треба прибрати усі обговорення політичних питань, бойових дій, а також засудження політики путіна та росії, фото військової техніки, руйнувань.
 
"Подбайте, щоб у телефонній книзі не було контактів, що викликають підозру: наприклад "Катя волонтер", "Саша ЗСУ", позивних ваших друзів, якщо такі є", - додали в Центрі.