Російські війська виводять техніку з Маріуполя - Андрющенко
10:57 09 вересня Київ, Україна
Як повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, військові росії почали виведення техніки з окупованого Маріуполя. Колони прямують у бік Бердянська.
"Окупанти розпочали виведення військової техніки з Маріуполя. Навіть тієї, яка до цього була окопана. Техніка рухається у бік Бердянська", - зазначив він.
За словами Андрющенка, також військові росії посилюють контрпартизанські заходи.
"Посилені патрулі та блок-пости майже у всіх районах міста. Вперше стаціонарний патруль спостерігається біля будинку Драмтеатру. Перевірки всіх без винятку автомобілів. Чергова хвиля обшуків та зламів квартир працівників правоохоронних органів та військовослужбовців України з боку "МДБ ДНР". Шукають схованки, обладнання зв'язку", - заявив радник мера.
Нагадаємо, мешканців Маріуполя закликали обмежити пересування містом у зв'язку з активізацією військових патрулів окупантів.
Також повідомлялося, що в окупованому Маріуполі працюють партизани.
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