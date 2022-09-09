Російські війська виводять техніку з Маріуполя - Андрющенко

Як повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, військові росії почали виведення техніки з окупованого Маріуполя. Колони прямують у бік Бердянська.

"Окупанти розпочали виведення військової техніки з Маріуполя. Навіть тієї, яка до цього була окопана. Техніка рухається у бік Бердянська", - зазначив він.

За словами Андрющенка, також військові росії посилюють контрпартизанські заходи.

"Посилені патрулі та блок-пости майже у всіх районах міста. Вперше стаціонарний патруль спостерігається біля будинку Драмтеатру. Перевірки всіх без винятку автомобілів. Чергова хвиля обшуків та зламів квартир працівників правоохоронних органів та військовослужбовців України з боку "МДБ ДНР". Шукають схованки, обладнання зв'язку", - заявив радник мера.

Нагадаємо, мешканців Маріуполя закликали обмежити пересування містом у зв'язку з активізацією військових патрулів окупантів.

Також повідомлялося, що в окупованому Маріуполі працюють партизани.