Російські війська вперше обстріляли Рівненщину

07:33 14 березня Київ, Україна

Окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Відповідну інформацію оприлюднив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Це сталося на світанку після кількох годин повітряної тривоги.



Зазначимо, окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці. У тимчасово окупованому Тростянці Сумської області росіяни влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції «Тростянець-Смородине».