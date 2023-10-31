Російські війська посилили активні дії в районі Бахмута - Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про суттєве посилення російських військ та їхній перехід від оборони до активних дій у районі Бахмута, Донецької області.
В інтерв'ю він наголосив, що на сході ситуація залишається складною, і ворог щодня атакує українські позиції, виявляючи особливу активність у районі Куп'янська та Бахмута.
Сирський зазначив, що окупанти намагаються зупинити просування українських захисників та відновити свої позиції, використовуючи десантні підрозділи та штурмові групи, наприклад, загони "Шторм Z". Ворог також підтримує свої дії інтенсивним артилерійським вогнем, мінометами та застосуванням дронів-камікадзе.
Проте командувач зазначив, що завдяки професійним та злагодженим діям українських військових, ворог зазнає значних втрат і не може досягти своєї мети. Він наголосив на важливості моральної складової та готовності українських військовослужбовців для виконання поставлених завдань та наголосив на необхідності ефективної координації та реакції на дії ворога.
В інтерв'ю він наголосив, що на сході ситуація залишається складною, і ворог щодня атакує українські позиції, виявляючи особливу активність у районі Куп'янська та Бахмута.
Сирський зазначив, що окупанти намагаються зупинити просування українських захисників та відновити свої позиції, використовуючи десантні підрозділи та штурмові групи, наприклад, загони "Шторм Z". Ворог також підтримує свої дії інтенсивним артилерійським вогнем, мінометами та застосуванням дронів-камікадзе.
Проте командувач зазначив, що завдяки професійним та злагодженим діям українських військових, ворог зазнає значних втрат і не може досягти своєї мети. Він наголосив на важливості моральної складової та готовності українських військовослужбовців для виконання поставлених завдань та наголосив на необхідності ефективної координації та реакції на дії ворога.
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