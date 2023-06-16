Російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута - ISW

Незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України, російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті йдеться, що російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених контратак ЗСУ під Бахмутом 17 травня.
Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони просуваються по невстановлених напрямках на флангах Бахмута. У свою чергу речник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що за минулу добу ЗСУ просунулися на 500 метрів на Бахмутському напрямку і продовжують наступати на фланги армії росії.
У міноборони росії заявили, що російські повітряно-десантні війська досягли незначного просування, але в той самий час визнали продовження українських контратак на флангах Бахмута в районі Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Івановського (6 км на захід від Бахмута).
Власник ПВК "Вагнер" євгеній пригожин заперечував заяву міноборони про територіальні досягнення та розкритикував відомство за хибне подання відступу як захоплення нових позицій.
"Один із відомих міліблогерів нарік, що російські війська тепер мають реагувати на українські дії, маючи на увазі, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер українських контратак у цьому районі", - зазначають аналітики ISW.
У звіті йдеться, що російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених контратак ЗСУ під Бахмутом 17 травня.
Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони просуваються по невстановлених напрямках на флангах Бахмута. У свою чергу речник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що за минулу добу ЗСУ просунулися на 500 метрів на Бахмутському напрямку і продовжують наступати на фланги армії росії.
У міноборони росії заявили, що російські повітряно-десантні війська досягли незначного просування, але в той самий час визнали продовження українських контратак на флангах Бахмута в районі Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Івановського (6 км на захід від Бахмута).
Власник ПВК "Вагнер" євгеній пригожин заперечував заяву міноборони про територіальні досягнення та розкритикував відомство за хибне подання відступу як захоплення нових позицій.
"Один із відомих міліблогерів нарік, що російські війська тепер мають реагувати на українські дії, маючи на увазі, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер українських контратак у цьому районі", - зазначають аналітики ISW.
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