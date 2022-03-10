Російські війська штурмують об'єкти ГТС

Російські окупаційні війська штурмують об'єкти газотранспортних систем Луганської та Харківської областей.
ОГТСУ повідомляє про спроби російських загарбників, а також озброєних угруповань ЛНР потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп'янськ Харківської області. Крім того, йдуть безперервні спроби втручання в роботу ГТС.
Втручання у технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи у регіоні.
Про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ “Газпром”.
Втручання у технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи у регіоні.
Про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ “Газпром”.
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