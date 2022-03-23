Російські війська зруйнували та розікрали унікальну наукову лабораторію у Чорнобилі

Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю €6 млн.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).



Зазначається, що лабораторія була "унікальним комплексом із потужними аналітичними можливостями, який може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціювання до поховання, а також на стадії досліджень та розробки технологій".



"Завдяки Інструменту ЄС із співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) разом з українським партнером ДАЗВ у 2015 році успішно реалізовано проєкт, спрямований на удосконалення інфраструктури щодо поводження з радіоактивними відходами. Майже 100 одиниць найсучаснішого цінного аналітичного обладнання, аналогів якого немає в Європі», – йдеться у повідомленні.



Лабораторія виконувала низку стратегічних унікальних функцій щодо перевірки радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження, розробки необхідних методик для контролю та стандартизації.



"На базі лабораторії знаходилися високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які знаходяться в руках ворога, чим, сподіваємось, він нашкодить собі, а не цивілізованому світу", – додали у ДАЗВ.