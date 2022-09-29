Російські війська розповіли скільки техніки залишили під час відступу на Харківщині

13:58 29 вересня Київ, Україна

Окупанти зазначили, що під час відступу на Харківщині серед покинутої військової техніки: 2С7 Півонія, танки Т-72 та Т-90, РСЗВ Торнадо, вантажівки.



Про це йшлося у розмові двох російських загарбників, перехоплення якої опублікувало прес-центр Головного управління розвідки України в офіційному Telegram-каналі у четвер, 29 вересня.



Один із співрозмовників повідомив про відхід із Білогородки у Харківській області. Його підрозділ потрапив до оточення і втратив керівний склад. Потім той самий окупант розповів про невдалий штурм села – ЗСУ дали відсіч і знищили техніку ворога.



Другий загарбник поцікавився, "як Ізюм пробали".

"Ну, кажуть, там просто скупчення було. Аби до оточення не потрапити, вони відступили. Там просто до Куп'янська", - розповів інший російський агресор.

Другий співрозмовник у відповідь перерахував, яку техніку кинули їхні колеги в Харківській області.

"Покидали все, на*уй, "Півонії", ху*они – ці далекобійні, 152-і які. язи, "Торнадо" ху * до, там під * да техніки ".

Окупанти також обговорили мобілізацію. За їхніми словами, зараз "гребуть усіх до 35 років". Це стосується навіть 500-х, тобто алкоголіків.



Один з окупантів додав, що чоловіки почали тікати з Росії, щоб не потрапити до армії. Масовий призов до армії та страх потрапити на війну серед людей видалися їм смішними.