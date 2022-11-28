Російські війська продовжують переміщення особового складу та військової техніки.

08:11 28 листопада Київ, Україна

Здійснив обстріл з артилерії різних типів у районах Бологівки, Кам'янки, Куп'янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового Харківської області.



На лиманському напрямі ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріл з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське у Донецькій області.



На Бахмутському та Авдіївському напрямах противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневої поразки з танків та артилерії зазнали об'єктів у районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Досвідне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка, Курахове.



На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Ненудне Донецької області.



На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії за позиціями ЗСУ та районами населених пунктів неподалік лінії зіткнення у Запорізькій області.



На Криворізькому та Херсонському напрямках армія Росії в позиційній обороні. Не припиняється артилерійський обстріл підрозділів ЗСУ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.



За інформацією Генштабу, противник продовжує зазнавати значних втрат.

"Підтверджено поразку об'єкту російських загарбників у районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада цього року знищено шість одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців. У районах населених пунктів Пологи та Чернігівки Запорізької області, внаслідок дій Сил оборони, близько 80 загарбників отримали поранення. Число загиблих окупантів уточнюється", - уточнюється у зведенні.



Крім того, зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки супротивника з ремонту у населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.



Підрозділи українських ракетних військ та артилерії за добу вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об'єкт ворога.