Російські війська перевищують за кількістю громадян в окупованому Мелітополі

В окупованому Мелітополі кількість російських військових перевищує кількість місцевого цивільного населення.
На цьому наголосив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
На цьому наголосив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він нагадав, що гауляйтер, який керує захопленою частиною області, Євген Балицький, "наказом" створив ще одне "добровольче формування", але ніхто не поспішає вступати до нього добровільно.
Крім того, окупанти розпочали ще одну хвилю військового обліку.
Крім того, окупанти розпочали ще одну хвилю військового обліку.
За словами міського голови, у місті продовжується примусова паспортизація та спостерігається значний тиск на населення.
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