Російські війська перевищують за кількістю громадян в окупованому Мелітополі

08:14 03 липня Київ, Україна

В окупованому Мелітополі кількість російських військових перевищує кількість місцевого цивільного населення.



На цьому наголосив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі залишилося близько 60 000-70 000 цивільних жителів. Люди кажуть, що чисельність російських військових перевищує чисельність цивільних. Ворог вибрав Мелітополь як свій логістичний центр, і тому там присутня значна кількість військових. Це стосується не лише тих, хто перебуває на передовій. Там також є ті, хто відповідає за придушення опору", - зазначив Федоров.

Він нагадав, що гауляйтер, який керує захопленою частиною області, Євген Балицький, "наказом" створив ще одне "добровольче формування", але ніхто не поспішає вступати до нього добровільно.



Крім того, окупанти розпочали ще одну хвилю військового обліку.

"Раніше вони створили фіктивний військкомат і змушували всіх записуватися на військовий облік із подальшою мобілізацією та призовом. Тепер вони організували так звані військові столи на підприємствах. Тобто на підприємствах, де працює понад дві особи, всі мають пройти військовий облік", - додав він.



За словами міського голови, у місті продовжується примусова паспортизація та спостерігається значний тиск на населення.