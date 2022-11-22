Російські війська пошкодили близько 800 об'єктів сфери культури України

19:10 21 листопада Київ, Україна

В Україні росіяни повністю зруйнували або частково пошкодили близько 800 об'єктів сфери культури. Про це у коментарі телеканалу повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Ми зараз ведемо активну роботу, зокрема, з ЮНЕСКО, над тим, щоб зміцнити ці об'єкти напередодні зими, отримати зокрема, генератори. Нам важливо зараз пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоб була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало", - сказав він.

Міністр також наголосив, що нинішня війна росії проти України – війна за саме право бути українцем та існування української культури.