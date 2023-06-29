Російські війська побудували дамбу на околицях міста Токмак

18:45 29 червня Київ, Україна





Дамба була побудована в межах російської оборонної лінії, що охоплює Токмак.. Після її зведення на початку травня річка Токмачка значно розширилася на схід від міста та затопила прилеглі поля.



Bellingcat відзначає наявність слідів від шин, що ведуть від дамби, що може вказувати на можливість використання її як другий мост, хоча сусідній міст на дорозі Р37, мабуть, функціонує нормально.



Супутникові знімки від Planet Labs зафіксували сліди, що ведуть до місця дамби 3 травня 2023 року, а також показали, що річка Токмачка була перерізана 6 травня.. Рівень води на східній стороні греблі продовжував невпинно зростати до червня.



Журналісти зазначають, що підвищення рівня води у річці Токмачка може бути частиною більших зусиль, спрямованих на уповільнення просування українських збройних сил. Згідно з інформацією, опублікованою Bellingcat на основі супутникових знімків, російські війська побудували дамбу на околицях окупованого міста Токмак у Запорізькій області, ймовірно, з метою використання тактики затоплення для протидії контрнаступу ЗСУ.Дамба була побудована в межах російської оборонної лінії, що охоплює Токмак.. Після її зведення на початку травня річка Токмачка значно розширилася на схід від міста та затопила прилеглі поля.Bellingcat відзначає наявність слідів від шин, що ведуть від дамби, що може вказувати на можливість використання її як другий мост, хоча сусідній міст на дорозі Р37, мабуть, функціонує нормально.Супутникові знімки від Planet Labs зафіксували сліди, що ведуть до місця дамби 3 травня 2023 року, а також показали, що річка Токмачка була перерізана 6 травня.. Рівень води на східній стороні греблі продовжував невпинно зростати до червня.Журналісти зазначають, що підвищення рівня води у річці Токмачка може бути частиною більших зусиль, спрямованих на уповільнення просування українських збройних сил.

Зокрема, така тактика може бути використана для утруднення східного оточення Токмака у разі прориву українських сил поблизу міста.