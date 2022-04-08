Російські війська планують завдати удару по півдню і сходу України - НАТО



Про це пише ВВС.

"Найближчими тижнями очікуємо спроб російських військ просунутися у східних та південних частинах України з метою завоювати весь Донбас і створити наземний коридор до окупованого Криму. Тож війна увійшла у критичну фазу", - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що трагедія Бучі навряд чи виявиться поодиноким фактом воєнних злочинів.

"Коли і якщо вони відступлять, а українські війська повернуть територію, я боюся, вони знайдуть там масові поховання, нові свідчення звірств та військових злочинів", - сказав генсек НАТО.