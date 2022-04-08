Російські війська планують завдати удару по півдню і сходу України - НАТО
17:38 05 квітня Київ, Україна
Росія не залишила планів окупації України і після перегрупування зосередить удар на сході та півдні, сказав на пресконференції генсек НАТО
Єнс Столтенберг.
Про це пише ВВС.
"Найближчими тижнями очікуємо спроб російських військ просунутися у східних та південних частинах України з метою завоювати весь Донбас і створити наземний коридор до окупованого Криму. Тож війна увійшла у критичну фазу", - сказав Столтенберг.
Столтенберг зазначив, що трагедія Бучі навряд чи виявиться поодиноким фактом воєнних злочинів.
"Коли і якщо вони відступлять, а українські війська повернуть територію, я боюся, вони знайдуть там масові поховання, нові свідчення звірств та військових злочинів", - сказав генсек НАТО.
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