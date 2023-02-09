Російські війська розпочали велику наступальну операцію в Луганській області — ISW

14:08 09 лютого Київ, Україна

Російські війська розпочали велику наступальну операцію в Луганській області. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) . Темпи російських операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зросли за останній тиждень, зазначили аналітики.

"Російські джерела широко повідомляють, що регулярні російські війська атакують українські оборонні лінії та здійснюють незначні поступи вздовж кордону Харківської та Луганської областей, особливо на північний захід від Сватового біля Куп'янська та на захід від Кремінної", - йдеться в аналітичному звіті.

За даними аналітиків, геолокаційні кадри бойових дій підтвердили російські успіхи в районі Дворічного на північний захід від Сватового. Крім того, схоже, що російське військове командування повністю залучило елементи кількох регулярних дивізій до рішучих наступальних операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна.

"Частини кількох полків 144-ї та 3-ї мотострілецьких дивізій (20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) і полк 90-ї танкової дивізії (Центральний військовий округ) за підтримки частин 76-ї повітряно-десантної дивізії та невстановлених частин Південного військового округу проводять наступальні операції вздовж усієї лінії Сватове-Кремінна та, за наявними даними, наступають на українську оборону”, - написали аналітики.

Залучення значних частин щонайменше трьох великих російських дивізій у наступальні операції в цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили не дають російським військам досягти значних успіхів, зазначили аналітики.



Російський наступ, ймовірно, ще не досяг свого повного темпу, наголошують в ISW. Російське командування ще не ввело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії (1-ї гвардійської танкової армії Західного військового округу), розгорнутої на Луганщині в січні після перебування в білорусі.



Російські війська поступово розпочинають наступ, але його успіх не є неминучим чи зумовленим заздалегідь, зазначають аналітики.

“Хоча російські сили в Луганській області зараз володіють ініціативою (у тому сенсі, що російські сили встановлюють умови бою, закінчуючи період української ініціативи з серпня 2022 року), їхня участь у боях на лінії Сватове-Кремінна може досягти кульмінації без досягнення цілей захоплення всієї Луганської. та Донецької області", - йдеться в аналітичному звіті.

Це, ймовірно, створить вікно можливостей для українських сил, яке вони зможуть використати для контрнаступу, відзначили аналітики.