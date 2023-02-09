Російські війська розпочали велику наступальну операцію в Луганській області — ISW

Російські війська розпочали велику наступальну операцію в Луганській області. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Темпи російських операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зросли за останній тиждень, зазначили аналітики.
За даними аналітиків, геолокаційні кадри бойових дій підтвердили російські успіхи в районі Дворічного на північний захід від Сватового. Крім того, схоже, що російське військове командування повністю залучило елементи кількох регулярних дивізій до рішучих наступальних операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна.
Залучення значних частин щонайменше трьох великих російських дивізій у наступальні операції в цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили не дають російським військам досягти значних успіхів, зазначили аналітики.
Російський наступ, ймовірно, ще не досяг свого повного темпу, наголошують в ISW. Російське командування ще не ввело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії (1-ї гвардійської танкової армії Західного військового округу), розгорнутої на Луганщині в січні після перебування в білорусі.
Російські війська поступово розпочинають наступ, але його успіх не є неминучим чи зумовленим заздалегідь, зазначають аналітики.
Це, ймовірно, створить вікно можливостей для українських сил, яке вони зможуть використати для контрнаступу, відзначили аналітики.
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