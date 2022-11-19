Російські війська на Херсонщині вразливі для українських захисників - ISW

12:39 18 листопада Київ, Україна

Російські сили у східній частині Херсонської області стали вразливими для української "кампанії перехоплення". Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 17 листопада.



Зазначається, що через східну частину Херсонської області проходять кілька великих ліній зв'язку: траси Т2202 Нова Каховка-Армянськ, Р47 Каховка-Геничеськ та М14, що йде на схід у Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь.

"Супутникові знімки вказують на те, що російські війська займають оборонні позиції вздовж деяких із цих критичних ліній, а повідомлення в соціальних мережах вказують на те, що українські удари вже почали завдавати шкоди російським районам зосередження та військовим об'єктам на цих маршрутах", - зазначили військові аналітики

Вони вважають, що обмежена кількість якісних автомобільних доріг і залізниць у цьому районі, що особливо з'єднують Крим із материком, створює потенційно вразливі місця, які можуть бути доступні для українських атак.



Наголошується, що це поступово знизить здатність росії постачати угруповання у східній частині Херсонської області та інших районах півдня України.