Російські війська на фронті переходять в оборону - розвідка

15:20 28 жовтня Київ, Україна

Британська розвідка заявила, що через недоукомплектованість і погану підготовку сили росії переходять в оборону на більшості ділянок лінії фронту в Україні.



Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії.



Описуючи події на Херсонщині, британська розвідка зазначає, що росія посилила деякі свої підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами, але це відбувалося через вкрай низький рівень укомплектованості особового складу.



Зокрема, як йдеться в огляді, у вересні 2022 року російські офіцери описували роти на Херсонському напрямку як шість-вісім осіб кожна. При цьому роти повинні розгортатися приблизно зі 100 осіб особового складу.

За останні шість тижнів спостерігається чіткий перехід російських сухопутних військ до довгострокової оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Це, ймовірно, пов'язано з більш реалістичною оцінкою того, що вкрай недоукомплектовані, погано підготовлені сили в Україні поки що здатні лише до оборонних операцій", - зазначає британська розвідка.

Однак, на думку фахівців Міноборони Британії, навіть якщо росії вдасться закріпити довгострокові оборонні рубежі в Україні, її оперативний план залишатиметься вразливим.