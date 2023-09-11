Російські війська готуються до нового штурму в Луганській області - Лісогор

Російські збройні сили готуються до нової хвилі штурмів на ділянці фронту Луганської області.
Про це 11 вересня заявив голова обласної військової адміністрації Артем Лісогор.
За його словами, внаслідок значних втрат, завданих Силами оборони, російська сторона змушена була мобілізувати додаткові резерви особового складу та броньованої техніки.
"Ворог не припиняє проводити авіаційні атаки вздовж усієї лінії фронту регіону, постраждали населені пункти Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка", - наголосив глава регіону.
Про це 11 вересня заявив голова обласної військової адміністрації Артем Лісогор.
За його словами, внаслідок значних втрат, завданих Силами оборони, російська сторона змушена була мобілізувати додаткові резерви особового складу та броньованої техніки.
"Ворог не припиняє проводити авіаційні атаки вздовж усієї лінії фронту регіону, постраждали населені пункти Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка", - наголосив глава регіону.
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