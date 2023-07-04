Російські військові повертаються на свої покинуті позиції на півдні - Гуменюк

12:08 04 липня Київ, Україна





Цю інформацію озвучила Наталія



Окупаційні сили продовжують повертатись на свої позиції на півдні України в районах, де вода відступає після руйнування Каховської ГЕС. Ворог намагається створити нові точки вогню та посилити обстріл правого берега Херсонщини, пояснила вона. Російські військові повертаються на свої позиції на півдні України після відступу води, і паралельно вони використовують авіабомби та ударні дрони під назвою Ланцет.Цю інформацію озвучила Наталія Гуменюк , керівник пресцентру Сил оборони півдня України, під час телемарафону у вівторок, 4 липня.Окупаційні сили продовжують повертатись на свої позиції на півдні України в районах, де вода відступає після руйнування Каховської ГЕС. Ворог намагається створити нові точки вогню та посилити обстріл правого берега Херсонщини, пояснила вона.

"Вони продовжують використовувати тактичну авіацію та скидати великокаліберні авіабомби. Вони вже розширили зону застосування авіабомб: якщо раніше основний акцент робився на Бериславщині, то зараз вони активізуються у напрямку до обласного центру, Херсона", - розповіла представниця Сил оборони півдня.



Вона також зазначила, що російські загарбники намагаються використати ударні безпілотники під назвою Ланцет.

"Наша протиповітряна оборона повністю мобілізована, працює узгоджено і намагається нейтралізувати всі ці погрози, за винятком авіабомб. На жаль, ця зброя поки що не піддається ефективній протидії. Водночас ми продовжуємо протистояти артилерійському вогню", - зазначила Гуменюк.



Прессекретарка також додала, що ворог активно діє і на напрямку Очакова, щоб роз'єднати українські сили. Зокрема, окупанти намагаються обстріляти протилежний берег та акваторію Дніпровсько-Бузького лиману.