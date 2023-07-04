Російські військові повертаються на свої покинуті позиції на півдні - Гуменюк

Російські військові повертаються на свої позиції на півдні України після відступу води, і паралельно вони використовують авіабомби та ударні дрони під назвою Ланцет.
Цю інформацію озвучила Наталія Гуменюк, керівник пресцентру Сил оборони півдня України, під час телемарафону у вівторок, 4 липня.
Окупаційні сили продовжують повертатись на свої позиції на півдні України в районах, де вода відступає після руйнування Каховської ГЕС. Ворог намагається створити нові точки вогню та посилити обстріл правого берега Херсонщини, пояснила вона.
Цю інформацію озвучила Наталія Гуменюк, керівник пресцентру Сил оборони півдня України, під час телемарафону у вівторок, 4 липня.
Окупаційні сили продовжують повертатись на свої позиції на півдні України в районах, де вода відступає після руйнування Каховської ГЕС. Ворог намагається створити нові точки вогню та посилити обстріл правого берега Херсонщини, пояснила вона.
Вона також зазначила, що російські загарбники намагаються використати ударні безпілотники під назвою Ланцет.
Прессекретарка також додала, що ворог активно діє і на напрямку Очакова, щоб роз'єднати українські сили. Зокрема, окупанти намагаються обстріляти протилежний берег та акваторію Дніпровсько-Бузького лиману.
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