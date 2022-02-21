Російські військові навчання продовжуються. Україна закликає до припинення вогню

У неділю Росія продовжила військові навчання біля північних кордонів України на тлі збільшених побоювань, що два дні безперервних обстрілів уздовж лінії зіткнення між солдатами та сепаратистами, що підтримуються Росією, на сході України можуть спровокувати вторгнення. Президент України закликав до припинення вогню.
Спочатку навчання мали закінчитися в неділю, і на них до Білорусі прибув значний контингент російських військ.
Спочатку навчання мали закінчитися в неділю, і на них до Білорусі прибув значний контингент російських військ.
19 лютого Росія провела ядерні навчання, а також звичайні навчання в Білорусі та продовжує військово-морські навчання біля узбережжя Чорного моря.
Сполучені Штати та багато європейських країн уже кілька місяців звинувачують Росію в тому, що вона намагається створити привід для вторгнення. Вони погрожували масовими, негайними санкціями, якщо це станеться.
"Ми говоримо про можливість війни в Європі", - заявила віцепрезидентка США Камала Харріс у неділю на конференції з безпеки в Мюнхені, Німеччина. «Пройшло більше 70 років, і всі ці 70 років... були мир та безпека».
Високопоставлений представник Європейського Союзу Шарль Мішель сказав: "Залишається велике питання: чи хоче Кремль діалогу?"
"Ми не можемо вічно пропонувати оливкову гілку, поки Росія проводить ракетні випробування і продовжує накопичувати війська", - сказав Мішель, президент Європейської ради.
Президент України Володимир Зеленський зателефонував у суботу президентові Росії Володимиру Путіну, щоб обрати місце, де два лідери могли б зустрітися, щоб спробувати розв'язати кризу, а в неділю закликав до припинення вогню у Twitter.
Росія заперечує плани вторгнення, але Кремль не відповів на пропозицію Зеленського зустрітись до неділі. Це Білорусь, а не Росія, оголосила про продовження навчань.
За оцінками НАТО, у Білорусі перебуває 30 000 російських військовослужбовців.
Після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін звинуватив Україну в ескалації на лінії зіткнення, а НАТО — у «перекачуванні сучасної зброї та боєприпасів» в Україну.
У заяві Кремля лише мимохіть згадується про припинення вогню і не згадується заклик Зеленського до зустрічі.
Нагадаємо, у Донецьку лідери сепаратистів наказали провести повну військову мобілізацію та відправили більше цивільних осіб до Росії, яка видала близько 700 000 паспортів мешканцям територій, які утримували повстанці.
Заяви про те, що російські громадяни наражаються на небезпеку, можуть бути використані як виправдання військових дій.
Офіційні особи на сепаратистських територіях заявили, що за останню добу українські сили завдали кількох артилерійських обстрілів і що двох мирних жителів було вбито під час безуспішного штурму села біля російського кордону.
Українські військові заявили, що двоє солдатів загинули внаслідок обстрілу сепаратистів у суботу.
Лідер України розкритикував США та інші західні країни за утримання від нових санкцій щодо Росії. Зеленський у коментарях перед конференцією також поставив під сумнів відмову Заходу дозволити Україні негайно вступити до НАТО.
Путін вимагає, щоб НАТО відмовилася від членства України.
Президент США Джо Байден заявив пізно ввечері в п'ятницю, що, спираючись на останні дані американської розвідки, він тепер «переконаний» у тому, що Путін вирішив найближчими днями вторгнутися в Україну і штурмувати столицю.
Байден мав зустрітися зі своєю командою національної безпеки пізніше у неділю у Вашингтоні.
Представник американських військових заявив, що приблизно від 40% до 50% наземних сил, що оточують Україну, перемістилися на позиції для атаки ближче до кордону.
Чиновник, який говорив за умов анонімності, щоб обговорити внутрішні оцінки США, сказав, що зміна відбувається близько тижня і не обов'язково означає, що Путін готовий до вторгнення.
Лінії зв'язку між Москвою та Заходом залишаються відкритими: у неділю Макрон розмовляв із Путіним майже дві години, а потім мав 30-хвилинну розмову з українським президентом.
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовилися зустрітися наступного тижня.
Блінкен сказав у неділю, що США все ще використовують усі можливі важелі, щоб спробувати відмовити Путіна від вторгнення в Україну, але сказав, що недавні події, зокрема, розширення військ у Білорусі та посилення обстрілів уздовж лінії зіткнення, показали, що Путін добре вигадує приводи та основу для вторгнення, відповідно до висновків розвідки США та попередніх територіальних захоплень Росії.
"Він слідує сценарієм майже дослівно", - сказав Блінкен CNN.
"Аж до останньої хвилини у нього все ще є можливість відступити", - сказав Блінкен програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC. Він сказав, що його пропозиція зустрітися з Лавровим у Європі найближчими днями була зумовлена тим, що Росія заздалегідь не вторгнеться в Україну.
В офісі Макрона заявили, що лідери України та Росії домовилися працювати над дипломатичним рішенням «найближчими днями та найближчими тижнями».
Безпосереднє побоювання було зосереджено на сході України, де українські сили з 2014 року борються з проросійськими повстанцями в ході конфлікту, внаслідок якого загинуло близько 14 000 людей.
Україна та лідери сепаратистів обмінялися звинуваченнями в ескалації. У суботу Росія заявила, що щонайменше два снаряди, випущені з контрольованої урядом частини східної України, впали через кордон, але міністр закордонних справ України відхилив цю заяву як «хибну заяву».
«Коли напруга розжарюється до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, будь-яка іскра, будь-який незапланований інцидент або будь-яка дрібна спланована провокація можуть призвести до непоправних наслідків», — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю, яке транслювалося в неділю російським державним телебаченням.
На передовій українські військові заявили, що отримали наказ не відкривати вогонь у відповідь.
«Зараз ми не відповідаємо на їхній вогонь, бо...» — кажуть солдати. Але! По нас стріляють. Вони ціляться у командний пункт».
Уздовж лінії, що відокремлює українські сили від сепаратистів, що підтримуються Росією, протягом багатьох років спалахували спорадичні зіткнення, але сплеск останніми днями на порядок вищий, ніж усе, що нещодавно було зафіксовано міжнародними спостерігачами: майже 1500 вибухів за 24 години.
Денис Пушилін, голова проросійського сепаратистського уряду на Донеччині, у своїй заяві про заклик до зброї послався на «негайну загрозу агресії» з боку українських сил.
Українські офіційні особи категорично заперечували наявність планів силою захопити райони, які контролюють повстанці.
Аналогічна заява була і від його колеги в Луганській області. У п'ятницю повстанці розпочали евакуацію мирних жителів до Росії із заявою, яка, мабуть, була частиною зусиль представити Україну агресором.
Метадані з двох відео, опублікованих сепаратистами, які оголошують про евакуацію, показали, що файли було створено два дні тому. Влада США стверджує, що спроби Кремля придумати привід для вторгнення можуть включати заздалегідь записані постановчі відеоролики.
Сполучені Штати та багато європейських країн уже кілька місяців звинувачують Росію в тому, що вона намагається створити привід для вторгнення. Вони погрожували масовими, негайними санкціями, якщо це станеться.
"Ми говоримо про можливість війни в Європі", - заявила віцепрезидентка США Камала Харріс у неділю на конференції з безпеки в Мюнхені, Німеччина. «Пройшло більше 70 років, і всі ці 70 років... були мир та безпека».
Високопоставлений представник Європейського Союзу Шарль Мішель сказав: "Залишається велике питання: чи хоче Кремль діалогу?"
"Ми не можемо вічно пропонувати оливкову гілку, поки Росія проводить ракетні випробування і продовжує накопичувати війська", - сказав Мішель, президент Європейської ради.
Президент України Володимир Зеленський зателефонував у суботу президентові Росії Володимиру Путіну, щоб обрати місце, де два лідери могли б зустрітися, щоб спробувати розв'язати кризу, а в неділю закликав до припинення вогню у Twitter.
Росія заперечує плани вторгнення, але Кремль не відповів на пропозицію Зеленського зустрітись до неділі. Це Білорусь, а не Росія, оголосила про продовження навчань.
За оцінками НАТО, у Білорусі перебуває 30 000 російських військовослужбовців.
Після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін звинуватив Україну в ескалації на лінії зіткнення, а НАТО — у «перекачуванні сучасної зброї та боєприпасів» в Україну.
У заяві Кремля лише мимохіть згадується про припинення вогню і не згадується заклик Зеленського до зустрічі.
Нагадаємо, у Донецьку лідери сепаратистів наказали провести повну військову мобілізацію та відправили більше цивільних осіб до Росії, яка видала близько 700 000 паспортів мешканцям територій, які утримували повстанці.
Заяви про те, що російські громадяни наражаються на небезпеку, можуть бути використані як виправдання військових дій.
Офіційні особи на сепаратистських територіях заявили, що за останню добу українські сили завдали кількох артилерійських обстрілів і що двох мирних жителів було вбито під час безуспішного штурму села біля російського кордону.
Українські військові заявили, що двоє солдатів загинули внаслідок обстрілу сепаратистів у суботу.
Лідер України розкритикував США та інші західні країни за утримання від нових санкцій щодо Росії. Зеленський у коментарях перед конференцією також поставив під сумнів відмову Заходу дозволити Україні негайно вступити до НАТО.
Путін вимагає, щоб НАТО відмовилася від членства України.
Президент США Джо Байден заявив пізно ввечері в п'ятницю, що, спираючись на останні дані американської розвідки, він тепер «переконаний» у тому, що Путін вирішив найближчими днями вторгнутися в Україну і штурмувати столицю.
Байден мав зустрітися зі своєю командою національної безпеки пізніше у неділю у Вашингтоні.
Представник американських військових заявив, що приблизно від 40% до 50% наземних сил, що оточують Україну, перемістилися на позиції для атаки ближче до кордону.
Чиновник, який говорив за умов анонімності, щоб обговорити внутрішні оцінки США, сказав, що зміна відбувається близько тижня і не обов'язково означає, що Путін готовий до вторгнення.
Лінії зв'язку між Москвою та Заходом залишаються відкритими: у неділю Макрон розмовляв із Путіним майже дві години, а потім мав 30-хвилинну розмову з українським президентом.
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовилися зустрітися наступного тижня.
Блінкен сказав у неділю, що США все ще використовують усі можливі важелі, щоб спробувати відмовити Путіна від вторгнення в Україну, але сказав, що недавні події, зокрема, розширення військ у Білорусі та посилення обстрілів уздовж лінії зіткнення, показали, що Путін добре вигадує приводи та основу для вторгнення, відповідно до висновків розвідки США та попередніх територіальних захоплень Росії.
"Він слідує сценарієм майже дослівно", - сказав Блінкен CNN.
"Аж до останньої хвилини у нього все ще є можливість відступити", - сказав Блінкен програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC. Він сказав, що його пропозиція зустрітися з Лавровим у Європі найближчими днями була зумовлена тим, що Росія заздалегідь не вторгнеться в Україну.
В офісі Макрона заявили, що лідери України та Росії домовилися працювати над дипломатичним рішенням «найближчими днями та найближчими тижнями».
Безпосереднє побоювання було зосереджено на сході України, де українські сили з 2014 року борються з проросійськими повстанцями в ході конфлікту, внаслідок якого загинуло близько 14 000 людей.
Україна та лідери сепаратистів обмінялися звинуваченнями в ескалації. У суботу Росія заявила, що щонайменше два снаряди, випущені з контрольованої урядом частини східної України, впали через кордон, але міністр закордонних справ України відхилив цю заяву як «хибну заяву».
«Коли напруга розжарюється до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, будь-яка іскра, будь-який незапланований інцидент або будь-яка дрібна спланована провокація можуть призвести до непоправних наслідків», — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю, яке транслювалося в неділю російським державним телебаченням.
На передовій українські військові заявили, що отримали наказ не відкривати вогонь у відповідь.
«Зараз ми не відповідаємо на їхній вогонь, бо...» — кажуть солдати. Але! По нас стріляють. Вони ціляться у командний пункт».
Уздовж лінії, що відокремлює українські сили від сепаратистів, що підтримуються Росією, протягом багатьох років спалахували спорадичні зіткнення, але сплеск останніми днями на порядок вищий, ніж усе, що нещодавно було зафіксовано міжнародними спостерігачами: майже 1500 вибухів за 24 години.
Денис Пушилін, голова проросійського сепаратистського уряду на Донеччині, у своїй заяві про заклик до зброї послався на «негайну загрозу агресії» з боку українських сил.
Українські офіційні особи категорично заперечували наявність планів силою захопити райони, які контролюють повстанці.
Аналогічна заява була і від його колеги в Луганській області. У п'ятницю повстанці розпочали евакуацію мирних жителів до Росії із заявою, яка, мабуть, була частиною зусиль представити Україну агресором.
Метадані з двох відео, опублікованих сепаратистами, які оголошують про евакуацію, показали, що файли було створено два дні тому. Влада США стверджує, що спроби Кремля придумати привід для вторгнення можуть включати заздалегідь записані постановчі відеоролики.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі