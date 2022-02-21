Російські військові навчання продовжуються. Україна закликає до припинення вогню

05:55 21 лютий Київ, Україна

У неділю Росія продовжила військові навчання біля північних кордонів України на тлі збільшених побоювань, що два дні безперервних обстрілів уздовж лінії зіткнення між солдатами та сепаратистами, що підтримуються Росією, на сході України можуть спровокувати вторгнення. Президент України закликав до припинення вогню.



Спочатку навчання мали закінчитися в неділю, і на них до Білорусі прибув значний контингент російських військ.